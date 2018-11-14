У Мариинского театра грузовик насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 19:27 2018-11-14T19:27:47+03:00

ГИБДД ведет проверку Фото: отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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Смертельная авария произошла возле Мариинского театра на перекрестке улиц Глинки и Союза Печатников. Неизвестный мужчина стал перебегать дорогу в неположенном месте и попал под колеса грузовика. Тягач протащил мужчину несколько метров.

- 24-летний водитель грузовика MAN ехал от проспекта Римского-Корсакова в сторону улицы Декабристов, когда сбил мужчину, - рассказывают в ГИБДД. - Пешеход перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

От множственных травм мужчина погиб на месте. К слову, пешеходный переход был неподалеку от места аварии.

Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.