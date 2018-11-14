2018-11-14T20:02:35+03:00
Звезды

Суд отклонил просьбу Кержакова оставить ребенка с ним

Интересы футболиста представляли пять адвокатов
Людмила ИЛЬИНА
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Адвокаты Миланы и Александра Кержаковых.Адвокаты Миланы и Александра Кержаковых.Фото: Артем КИЛЬКИН
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14 декабря состоялось очередное заседание суда, на котором решалась судьба 1,5-летнего Артемия, сына экс-футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Однако родителей Темы в зале не было, зато присутствовали пять адвокатов со стороны Кержакова и два со стороны Миланы. Почти восемь часов длилось заседание суда, в ходе которого стороны представили кучу ходатайств.

- Ходатайствуем об отмене ранее принятых обеспечительных мер в период до вступления решения суда в законную силу о том, что Артемий должен быть передан маме, - заявил адвокат Кержакова.

Другими словами представители футболиста просили суд, чтобы ребенка оставили с ним на время судебных разбирательств. Однако суд их ходатайство отклонил, ребенок как и раньше должен быть передан маме.

Также к следующему слушанию, которое назначено на 10 декабря, должны быть предоставлены медицинские документы из клиники Стаса Пьехи в Москве, где проходила лечение Милана Тюльпанова весной этого года.

Бороться за сына Александру Кержакову поможет адвокат Кокорина.

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