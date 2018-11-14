Александр Кержаков требует отправить свою жену Милану на судебно-психиатрическую экспертизу

14 Нояб. 23:03 2018-11-14T23:11:39+03:00

Еще год назад Александр и Милана выглядели по-настоящему счастливыми. Фото: Instagram

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Бракоразводный процесс четы Кержаковых в самом разгаре. Второе заседание, назначенное на 14 ноября, было открытым.

- Судом было разрешено 18 ходатайств, выслушаны позиции сторон, допрошено три свидетеля, в том числе няня и бабушка ребенка Кержаковых, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Рассмотрение еще одного ходатайства отложили до получения судом запрошенных медицинских документов. Речь идет о просьбе Кержакова назначить пока еще его жене Милане комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.

Что касается обжалования Кержаковым решения суда определить место жительства их сына Артемия с мамой, то тут бывший футболист снова получил отказ. Впрочем, и на этот раз он может обжаловать решение суда в течение 15 дней.

Следующее заседание по исковым заявлениям Кержаковых о расторжении брака, о взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка назначено на 10 декабря.