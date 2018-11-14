Александр Кержаков требует отправить свою жену Милану на судебно-психиатрическую экспертизу
Бракоразводный процесс четы Кержаковых в самом разгаре. Второе заседание, назначенное на 14 ноября, было открытым.
- Судом было разрешено 18 ходатайств, выслушаны позиции сторон, допрошено три свидетеля, в том числе няня и бабушка ребенка Кержаковых, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Рассмотрение еще одного ходатайства отложили до получения судом запрошенных медицинских документов. Речь идет о просьбе Кержакова назначить пока еще его жене Милане комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.
Что касается обжалования Кержаковым решения суда определить место жительства их сына Артемия с мамой, то тут бывший футболист снова получил отказ. Впрочем, и на этот раз он может обжаловать решение суда в течение 15 дней.
Следующее заседание по исковым заявлениям Кержаковых о расторжении брака, о взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка назначено на 10 декабря.