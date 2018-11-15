2018-11-15T00:11:01+03:00
Происшествия

На КАДе иномарка "раскидала" водоналивные барьеры и разбилась об ограждения

Двоих пассажиров "Рено" госпитализировали
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеФото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Поздним вечером в среду 14 ноября на внешней стороне КАД в сторону Приморского шоссе "Рено Сандеро" разбился о железобетонное ограждение. Машина практически всмятку, водитель серьезно не пострадал, а вот двоих его пассажиров на "скорых" увезли в больницу.

При этом, как отмечают автомобилисты, на участке, где случилась авария, скорость движения была ограничена до 50 километров в час, поскольку проводились дорожные работы. Участок был огорожен водоналивными барьерами.

- Раскидал все "наливайки" и сам в хлам разбился, - пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Как говорят оказавшиеся на месте ДТП свидетели, водитель объяснял, что при ударе машина перевернулась и дальше ее закрутило. Устанавливать причину аварии будут следователи.

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