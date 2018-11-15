В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум 2018

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-15T11:57:43+03:00

На мероприятие в культурную столицу съехались представители более ста стран

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Около 35 тысяч участников из более чем государств мира, две страны со статусом гостя и самые известные люди города – вот краткое описание VII Международного культурного форума 2018, который сегодня открылся в Санкт-Петербурге.

- На торжественной церемонии присутствовали врио губернатора города Александр Беглов, министр культуры Росси Владимир Мединский, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

Сама церемония прошла в здании Главного штаба «Эрмитажа», где и будет проходить форум. Перед собравшимися выступили также министры культуры Катара и Италии – эти страны носят звание гостей международного саммита.

В приветственной речи Ольга Голодец отметила, что Петербург продолжает оставаться мировой культурной столицей, а Владимир Мединский отметил, что благодаря подобным мероприятиям, доля россиян, ходящих в музеи, театры и на выставки, за последние годы выросла с 71 до 80 процентов.