СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-15T12:21:44+03:00

Мединский: Доля россиян, которые ходят на культурные мероприятия, выросла до 80 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сегодня в Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум. На торжественную церемонию, которая прошла утром 15 ноября 2018 года в атриуме Главного штаба «Эрмитажа» прибыли десятки высокопоставленных гостей. В том числе и глава Минкульта России Владимир Мединский.

- На протяжении последних лет мы являемся свидетелями возрождения отечественной культуры, всеобщей вовлеченности населения, и прежде всего молодёжи, в культурную жизнь, - заявил министр в приветственной речи, передает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

По словам Владимира Мединского, последний опрос ВЦИОМ показал, что доля россиян, которые регулярно ходят в музеи, театры, на выставки и другие мероприятия, выросла почти на десять процентов и достигла восьмидесяти.

- Был приятно удивлён, когда увидел, что излюбленным местом досуга 40 процентов граждан считают театр, а каждый четвертый россиянин минимум раз в год ходит в музей, - подчеркнул глава Минкультуры.