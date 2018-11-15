2018-11-15T20:04:30+03:00
Звезды

Похищенный в 1940 году бронзовый барельеф Александра I вернули в музей

Передача реликвии прошла в рамках международного культурного форума в Петербурге
Степан СТЕПАНОВ
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Похищенный в 1940-х из Царского Села барельеф императора возвращен в музей.Похищенный в 1940-х из Царского Села барельеф императора возвращен в музей.
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Музей-заповедник Царское село получил бронзовый барельеф с портретом императора Александра I, похищенный еще в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии передачи на международном культурном форуме в Петербурге 15 ноября присутствовал директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

- Этот предмет с инвентарными номерами музея больше 70 лет пролежал в земле, - рассказал Кононов. - Его нашли новгородские поисковики в 2018 году в Демянском районе, и теперь барельеф будет выставлен в Государственном музее художественной культуры Новгородской земли. При этом формально он будет принадлежать фонду Царского Села.

Руководитель поискового отряда "Находка" Александр Морзунов рассказал, что барельеф, похищенный в 1940 году из Царского села, они обнаружили в яме под слоем песка. По инвентарному номеру выяснили, что это предмет из сводного каталога утраченных ценностей.

Инициалы К.Л. на барельефе принадлежат Карлу Леберехту – медальеру Санкт-Петербургского монетного двора. Также известно, что предмет изготовлен на Кушвинском заводе.

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