"Неизвестная блокада: путь на острова". Анатолий Аграфенин и "Комсомольская правда" презентовали книгу
Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова". Торжественная презентация состоялась 15 ноября в Главном штабе Эрмитажа в рамках Международного Культурного форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.
Книгу представили сам автор, генеральный директор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов и директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина. Также на церемонии присутствовали и сами блокадники, дети войны.
- Во второй книге в центре повествования - острова. Но не все даже знают о том, что они существуют. А между тем в Великую Отечественную войну острова были полем жестоких сражений и внесли вклад в прорыв блокады Ленинграда, который начался именно с Ораниенбауского плацдарма, - отметил Анатолий Аграфенин.
Автор рассказал, как собирал информацию и о том, что у него в планах есть выпуск третьей книги. Ну а сегодня все гости получили в подарок по книге. А закончилось все мероприятие раздачей автографов.