2018-11-15T22:39:19+03:00
Общество

"Неизвестная блокада: путь на острова". Анатолий Аграфенин и "Комсомольская правда" презентовали книгу

Анна ПОСЛЯНОВАЕлена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Анатолий Аграфенин представил вторую книгуАнатолий Аграфенин представил вторую книгуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова". Торжественная презентация состоялась 15 ноября в Главном штабе Эрмитажа в рамках Международного Культурного форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

Книгу представили сам автор, генеральный директор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов и директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина. Также на церемонии присутствовали и сами блокадники, дети войны.

- Во второй книге в центре повествования - острова. Но не все даже знают о том, что они существуют. А между тем в Великую Отечественную войну острова были полем жестоких сражений и внесли вклад в прорыв блокады Ленинграда, который начался именно с Ораниенбауского плацдарма, - отметил Анатолий Аграфенин.

Автор рассказал, как собирал информацию и о том, что у него в планах есть выпуск третьей книги. Ну а сегодня все гости получили в подарок по книге. А закончилось все мероприятие раздачей автографов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов и Степашин обсудили в Петербурге создание памятника Даниилу Гранину
"Ленфильм" за 1,6 млрд рублей продает свою съемочную площадку
Футболиста Башкирова, которого поймали пьяным за рулем, ждут в суде
Похищенный в 1940 году бронзовый барельеф Александра I вернули в музей
В Ленобласти судят подростка, который забил бездомного на глазах своих друзей
Новый арт-объект появился на канале Грибоедова
Утром 16 ноября в Петербурге ожидается гололед
На трассах М-10 и А-181 в Ленобласти появилось автоматизированное освещение
Бабушки из Петербурга сняли свой клип на песню Skibidi
Улица Белинского в Петербурге оказалось самой «клубной» и «пьяной»
Пьянице из Петербурга, который заминировал метро, вынесли приговор
Благоустройство набережной Карповки обойдется в 65 миллионов рублей
Беглов: Петербург сыграет ведущую роль в ренессансе мировой классической культуры
В Петербурге ищут хозяев для морской свинки, которую выбросили на улицу
Подросток упал с крыши «Красного треугольника» и сломал позвоночник
Мединский: Доля россиян, которые ходят на культурные мероприятия, выросла до 80 процентов
Полиция поймала петербуржца, который слал интимные фото 12-летней пермячке
В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум 2018
«Зенит» смог переломить ход матча и обыграл «Партизан» в Еврокубке
СКА разгромил «Адмирал» со счетом 8:2
Ночью в Приморском районе сгорели две иномарки
Тепло и сухо: Синоптики порадовали петербуржцев прогнозом на четверг, 15 ноября
На КАДе иномарка "раскидала" водоналивные барьеры и разбилась об ограждения
Петербуржец нашел ключи от "Шевроле Круз" и пытался продать иномарку
Александр Кержаков требует отправить свою жену Милану на судебно-психиатрическую экспертизу