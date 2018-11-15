"Неизвестная блокада: путь на острова". Анатолий Аграфенин и "Комсомольская правда" презентовали книгу

СЕГОДНЯ 22:30 2018-11-15T22:39:19+03:00

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Анатолий Аграфенин совместно с фондом "Созидающий мир" и "Комсомольской правдой" презентовал свою вторую книгу "Неизвестная блогада: путь на острова". Торжественная презентация состоялась 15 ноября в Главном штабе Эрмитажа в рамках Международного Культурного форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

Книгу представили сам автор, генеральный директор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов и директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина. Также на церемонии присутствовали и сами блокадники, дети войны.

- Во второй книге в центре повествования - острова. Но не все даже знают о том, что они существуют. А между тем в Великую Отечественную войну острова были полем жестоких сражений и внесли вклад в прорыв блокады Ленинграда, который начался именно с Ораниенбауского плацдарма, - отметил Анатолий Аграфенин.

Автор рассказал, как собирал информацию и о том, что у него в планах есть выпуск третьей книги. Ну а сегодня все гости получили в подарок по книге. А закончилось все мероприятие раздачей автографов.