Беглов и Степашин обсудили в Петербурге создание памятника Даниилу Гранину

СЕГОДНЯ 23:07 2018-11-15T23:07:54+03:00

И другие мероприятия в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Почетного гражданина Петербурга

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин обсудили празднование в следующем году 75-летия Ленинградской Победы и 100-летия со дня рождения Даниила Гранина.

- Степашин напомнил, что он по решению правительства РФ возглавляет комитет по подготовке к 100-летию Даниила Гранина, созданный в соответствии с инициативой Владимира Путина, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Вечер памяти писателя состоится 9 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской государственной консерватории. К юбилею со дня рождения писателя в Центральном районе Северной столицы появится сквер имени Даниила Гранина, а на стене дома на Малой Посадской улицы, где он жил, будет установлена мемориальная доска. Кроме того, принято решение объединить усилия по вопросу установки памятника Даниилу Гранину.