Беглов и Степашин обсудили в Петербурге создание памятника Даниилу Гранину
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин обсудили празднование в следующем году 75-летия Ленинградской Победы и 100-летия со дня рождения Даниила Гранина.
- Степашин напомнил, что он по решению правительства РФ возглавляет комитет по подготовке к 100-летию Даниила Гранина, созданный в соответствии с инициативой Владимира Путина, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Вечер памяти писателя состоится 9 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской государственной консерватории. К юбилею со дня рождения писателя в Центральном районе Северной столицы появится сквер имени Даниила Гранина, а на стене дома на Малой Посадской улицы, где он жил, будет установлена мемориальная доска. Кроме того, принято решение объединить усилия по вопросу установки памятника Даниилу Гранину.