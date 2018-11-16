В Петербург съедутся лучшие автогонщики мира

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-16T07:38:41+03:00

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Впервые в российской истории, Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA), под эгидой которой проходят все крупные соревнования, состоится в Петербурге. Здесь же пройдет и церемония награждения чемпионов Формулы-1 и других гоночных серий.

- Это масштабное событие впервые пройдет в России, и город на Неве готов провести его на самом высоком уровне. Мы ждем 900 делегатов из 120 стран, приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

На совещании с помощником президента России Игорем Левитиным, врио губернатора города обсудил все тонкости проведения мероприятия. Сам Левитин уверен, что Северная столица справится с приемом события такого уровня.

Крупнейшее событие мировой спортивной индустрии состоится в Санкт-Петербурге со 2 по 7 декабря 2018 года. Площадкой для награждения чемпионов мировых гоночных серий выбран Большой зал филармонии имени Шостаковича. Здесь, 7 декабря, соберутся все лучшие гонщики мира. А на Дворцовой площади будут выставлены их спортивные автомобили.