СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-16T09:28:23+03:00

В честь 80-летия самбо в Петербурге дадут залп с Петропавловской крепости. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Петербурге готовятся отметить 80-летний юбилей самбо. Этот вид единоборства, созданный в СССР, стал одним из самых массовых силовых разновидностей спорта, которым занимались и занимаются тысячи людей по всему миру. В честь Всероссийского дня самбо, прозвучит залп с Петропавловской крепости.

- Ровно в 12:00 16 ноября выстрелит пушка с Нарышкина бастиона, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Стрелять будут представители петербургской Федерации самбо, а также известные спортсмены города. А уже завтра, 17 ноября, в Северной столице пройдет юношеский турнир, в котором за победу будут бороться представители 10 различных весовых категорий.

Напомним, что в октябре 2018 года президент России подписал указ о развитии единоборства в стране, а 2019-й год объявлен Годом самбо.

Справка «КП»:

Самбо – сокращенное название от «самооборона без оружия», было создано в 30-е годы прошлого века в спортивном обществе «Динамо» для подготовки офицеров НКВД и внутренних войск. Официальным «днем рождения» считается 16 ноября 1938 года, когда самбо официально включили в число советских видов спорта.