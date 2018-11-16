2018-11-16T21:31:48+03:00
Общество

Виталий Милонов предложил переименовать Санкт-Петербург в Ленинград

Политик считает, что это можно делать раз в год - в День прорыва блокады
Людмила ИЛЬИНА
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Виталий Валентинович призывает помнить историюВиталий Валентинович призывает помнить историюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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КАРТИНА НЕДЕЛИ. Стоит ли переименовать Петербург в Ленинград? Хотя бы на один день в году?

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» сделал очередное сенсационное предложение. Коренной петербуржец считает, что необходимо каждый год напоминать горожанам о подвиге, который совершили ленинградцы, переименовывая город.

- "Позвольте рожденному в Ленинграде в Санкт-Петербурге умереть", - цитирует строки поэта Бродского Милонов. – Для меня Петербург всегда был, есть и будет. Но город принял бой, выстоял и вошел в бессмертие во время Великой Отечественной войны с именем Ленинград.

Виталий Валентинович предлагает в память о подвиге в День снятия блокады 27 января официально называть Санкт-Петербург город-герой Ленинград.

- Чтобы наши дети вспоминали и задумывались, что это не просто историческое веха, а часть их истории, - поясняет Милонов. - Для меня Санкт Петербург - это город-герой Ленинград. И эти два понятие тождественны. Мы не должны стыдиться своей истории. Когда-то он был Петроградом, принял на себя тяжесть революции, а с именем "Ленинград" он выстоял в блокаду.

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