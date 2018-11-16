2018-11-16T22:22:35+03:00
Происшествия

В реке Новая в Петербурге спирта в 5400 раз больше нормы

Возбуждено уголовное дело
Елена МОЛОДКИНА
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Загрязнение реки продолжают расследовать. Фото: Архив "КП"Загрязнение реки продолжают расследовать. Фото: Архив "КП"
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Загрязнение реки Новая в Санкт-Петербурге привело к уголовному делу. Его возбудили в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Статья - "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Пробы, взятые из реки, отправили на лабораторные исследования, и экспертиза показала превышения сразу по нескольким показатеям загрязнения: по этиловому спирту в 5400 раз, по изопропиловому спирту в 5,4 раза, по бутиловому спирту в 17,7 раза, по ацетону в 3 раза, по этиленглтколю в 640 раз.

- Следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий загрязнений реки Новая, продолжаются. Идет расследование уголовного дела, - сообщили следователи.

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