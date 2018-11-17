2018-11-17T18:54:27+03:00
Происшествия

В Петербурге задержан подросток, который поджег школьницу

Потерпевшая до сих пор находится в больнице
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Школьник из Петербурга задержан по подозрению в умышленном поджоге девочки.Школьник из Петербурга задержан по подозрению в умышленном поджоге девочки.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Последствиями одной из вписок в Санкт-Петербурге сейчас занимается следственный комитет России и лично председатель ведомства. КП уже писала про чудовищную историю, произошедшую 15 ноября 2018 года. Школьники собрались у своего знакомого на квартире в доме на проспекте Науки, отдыхали и веселились, не думая о последствиях. В какой-то момент один из подростков облил 14-летнюю знакомую спиртом и поджег. Девочка в тяжелом состоянии была госпитализированы - у нее 30 процентов ожогов тела. Пока все участники вечеринки ходили по допросам, одного из них арестовали.

- По подозрению в умышленном причинением тяжкого вреда здоровью школьницы задержан 15-летний ученик 8-го класса одной из школ Петербурга, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Также в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование дела продолжается, но пока еще неизвестно, что стало причиной поступка школьника, который поджег девочку.

В интервью КП друзья школьника признались: он и раньше не отличался примерным поведением. Выпивает, курит, гуляет по ночам.

- Мне сказали, что ребята просто решили пошутить, - делится знакомая задержанного подростка. – Когда Ирину подожгли, они поняли, что это уже плохо. И начали тушить ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я ору «Спирт» - и в этот момент к ней подносят зажигалку»: Подростки рассказали, как подожгли школьницу

После ЧП школьник сбежал и стал беспокоиться, что подпалил квартиру, а не подругу (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Новой Голландии 17 ноября открылся каток
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин влюбится
Двое канатоходцев в Петербрге гуляют на тросе между двумя высотками
Очевидцы: в Петербурге горит Северный завод
Врачи, спасающие израненного петербуржца, обратились в полицию
В Санкт-Петербурге закрыли вестибюль «Площади Восстания»
Пригороды Петербурга оказались в топе курортов для молодежи
В Ленобласти из огня вывели бабушку и ее внука
В петербургской больнице умер один из школьников, попавших под поезд
Омичку, которая подарила ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, лишили родительских прав
В реке Новая в Петербурге спирта в 5400 раз больше нормы
Виталий Милонов предложил переименовать Санкт-Петербург в Ленинград
Проблемные дома достроит область
27-летняя жительница Петербурга продала новорожденного сына за 280 тысяч рублей
По факту пожара на шиномонтаже в Мурино, где погибли 5 человек, возбудили дело
Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге
Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге
Вестибюли на станции метро «Технологический институт» изменят работу
В Ленинградской области хотят открыть маяки для туристов