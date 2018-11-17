В Петербурге задержан подросток, который поджег школьницу

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-17T18:54:27+03:00

Потерпевшая до сих пор находится в больнице

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Последствиями одной из вписок в Санкт-Петербурге сейчас занимается следственный комитет России и лично председатель ведомства. КП уже писала про чудовищную историю, произошедшую 15 ноября 2018 года. Школьники собрались у своего знакомого на квартире в доме на проспекте Науки, отдыхали и веселились, не думая о последствиях. В какой-то момент один из подростков облил 14-летнюю знакомую спиртом и поджег. Девочка в тяжелом состоянии была госпитализированы - у нее 30 процентов ожогов тела. Пока все участники вечеринки ходили по допросам, одного из них арестовали.

- По подозрению в умышленном причинением тяжкого вреда здоровью школьницы задержан 15-летний ученик 8-го класса одной из школ Петербурга, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Также в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование дела продолжается, но пока еще неизвестно, что стало причиной поступка школьника, который поджег девочку.

В интервью КП друзья школьника признались: он и раньше не отличался примерным поведением. Выпивает, курит, гуляет по ночам.

- Мне сказали, что ребята просто решили пошутить, - делится знакомая задержанного подростка. – Когда Ирину подожгли, они поняли, что это уже плохо. И начали тушить ее.

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