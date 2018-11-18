2018-11-18T12:08:10+03:00
Общество

В Петербурге посетитель ночного клуба открыл стрельбу

Мужчину доставили в полицию
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге жители шестого дома по Банковскому переулку проснулись от звуков стрельбы. Выстрел произошел возле здания ночного клуба. Испугавшиеся местные жители тут же сообщили о пальбе в полицию. К счастью, во время стрельбу никто не пострадал.

- Ночью поступило сообщение, что у дома по Банковскому переулку «стрельба», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - При выезде в адрес наружных нарядов Центрального района в ходе патрулирования у дома 13 по Апраксину переулку был задержан 23-летний мужчина.

Как оказалось мужчина сделал один выстрел в воздух из травматического пистолета. Возле здания, где произошла стрельба находится ночной клуб. Скорее всего, мужчина хотел кого-то припугнуть с помощью пистолета.

Сейчас сотрудники полиции уже организовали проверку. Задержанного допросили и проверяют его пистолет.

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