2018-11-18T23:20:27+03:00
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, который сбил пару пенсионеров и скрылся

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии
Роман ЛЯЛИН
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Водитель скрылся с места ДТП Фото: ГИБДДВодитель скрылся с места ДТП Фото: ГИБДД
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Авария произошла 8 ноября в 18 часов 15 минут у дома 14/4 по проспекту Просвещения. 75-летний пенсионер и 63-летняя женщина шли по пешеходному переходу, когда неизвестный водитель сбил их и скрылся с места аварии.

- Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы, - сообщают в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель с места ДТП скрылся в сторону улицы Жени Егоровой. Предположительно он был в Renault Logan или Lada Largus. Особая примета у машины: нет переднего бампера.

Если вы стали очевидцем этой аварии, сообщите в ОГИБДД по Выборгскому району по телефону: +7 921 442-99-49.

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