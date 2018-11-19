2018-11-19T12:24:52+03:00
Происшествия

Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине

Плохие метеоусловия, как и предупреждали синоптики, осложнили жизнь петербургским автомобилистам
Петр КИБЕР
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Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине.Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине.
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Снег, слякоть и гололед – вот три причины, по которым в Петербурге произошло несколько ДТП. Утром 19 ноября, особенно в пригородных районах и на КАД, дорожная обстановка осложнялась не самыми приятными метеоусловиями. Из-за этого на выезде из Пушкина столкнулись несколько автомобилей.

- На перекрестке Красносельского шоссе и Соболевской дороги столкнулись три иномарки, - сообщили водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что это был утренний час пик, на обеих трассах мгновенно образовались пробки. С 8 до 8:30 утра «Стоял» весь выезд из Пушкина. Дороги удалось разрулить лишь через некоторое время, когда разбитые автомобили увезли эвакуаторы.

Очевидцы ДТП в соцсетях рассказывают, что пикап «Тойота» стоял на перекрестке, ожидая левый поворот. В него сзади въехал «Шевроле Круз». От удара «Тойоту» выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Форд». Тот улетел в кювет.

По предварительной информации, обошлось без жертв. В причинах аварии разбираются инспектора ГИБДД.

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