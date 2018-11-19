На Невском заново наносят надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-19T17:28:36+03:00

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Блокадная надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» все еще не появилась на стене дома №14 по Невскому проспекту. Минувшей ночью некто закрасил ее белым. Причем уже во второй раз за неделю.

– Мы надеемся, что реставрация закончится уже сегодня, – рассказала «Комсомолке» заместитель директора по научной работе Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова. – Красочный слой придется обновить: в результате устранения первого акта вандализма сотрудниками школы №210 (хозяин здания. – Прим. ред.) надпись размылась, утратила четкость и яркость. Конечно, стоило подождать реставраторов, но, с другой стороны, школу нельзя осуждать: просто не смогли стерпеть.

Камеры наблюдения, направленной прямо на скорбную надпись, в школе нет. Поэтому теперь музейщики, заявившие об акте вандализма в полицию, всецело надеются на людей в форме.

– Как можно было закрасить надпись, напоминающую о героизме наших современников и предков? В голове не укладывается! – негодуют в музее. – Страшнее всего, что закрашивали методично, приходили дважды. То есть это не случайный хулиган, который забросал гамбургерами коней Клодта (и такое бывало). Теряемся в догадках, с каким посылом это было сделано. Хочется верить, что это не отголоски нацизма.