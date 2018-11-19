Пьяный петербуржец избил водителя "скорой помощи"

СЕГОДНЯ 22:24 2018-11-19T22:25:40+03:00

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И снова в Санкт-Петербурге от кулаков пьяных жителей страдают сотрудники "скорой помощи". На этот раз под "горячительную" руку нетрезвого 38-летнего петербуржца попал водитель неотложки.

В пятницу 16 ноября "скорая" приехала вызов в один из домов на улице Гжатской. Водитель, как обычно, ждал фельдшера у машины, когда на него напал нетрезвый мужчина.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений подозреваемый нанес несколько ударов кулаками и ногой по голове и телу водителю "скорой помощи", причинив потерпевшему физическую боль и побои, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение.