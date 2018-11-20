В Петербурге впервые отметили День профсоюзного работника

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-20T09:06:42+03:00

На праздник в ДК Горького пришел и Александр Беглов

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Все когда-то случается впервые. Первый день в школе, первая любовь, первая зарплата. А в Петербурге накануне впервые в истории отметили День профсоюзного работника. Праздник с участием врио губернатора города устроили в ДК имени Горького.

- Полная занятость, достойная заработная плата и условия труда - это три основных условия, которые отстаивают профсоюзы, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

По словам главы города, первый в России профсоюзный центр был основан именно в Северной столице. Организация была создана 19 ноября 1905 года, отсюда и взялась дата, которую в феврале 2018 года внесли в петербургский закон о праздниках.

Александр Беглов напомнил, что в годы гражданской войны, в Великую Отечественную, благодаря профсоюзным организациям, шла помощь на фронт, город расчищали от разрушений и восстанавливали из пепла.

На данный момент в городе на Неве работает около 4,5 тысяч профсоюзных ячеек, в которых состоит около полумиллиона рабочих.