2018-11-20T11:32:18+03:00
Общество

Горжилинспекция Петербурга назвала лучшие районы города

Лидеры за октябрь определились по меньшему числу жалоб от жителей Северной столицы
Петр КИБЕР
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Горжилинспекция Петербурга назвала лучшие районы города.Горжилинспекция Петербурга назвала лучшие районы города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге снова составили рейтинг лучших районов города. По итогам за октябрь 2018 года Городская жилищная инспекция (ГЖИ) Северной столицы назвала лидеров и отстающих, отталкиваясь от количества жалоб петербуржцев.

- Лучшими в рейтинге ГЖИ стали Калининский, Приморский, Выборгский и Петродворцовый районы, - сообщает пресс-служба Инспекции.

Традиционно, оценивалась работа районных администраций. Чем меньше нареканий от горожан поступило на чиновников, тем выше будет место в списке.

Всего за октябрь 2018 года в ГЖИ поступило 3723 обращения от граждан, которых не устраивает: завышение квартплаты – 819 случаев, нарушения управляющих компаний – 471 раз, грязь в подъездах и дворах – 628 жалоб, а также отсутствие ремонта в домах, проведение незаконных перепланировок и прочее.

То, насколько быстро районные власти устраняли все нарушения, и стало критерием оценки от ГЖИ.

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