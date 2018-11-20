Депутаты петербургского ЗакСа просят Албина спасти сгоревший кинотеатр «Орбита»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-20T12:01:52+03:00

К 2022 году в здании должны устроить школу искусств для детей

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Депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок попросил вице-губернатора Игоря Албина ускорить реконструкцию здания сгоревшего кинотеатра «Орбита». Парламентарий просит разобраться с ситуацией, когда на брошенном объекте регулярно происходят ЧП.

- В настоящий момент здание находится в аварийном состоянии. При этом попасть на территорию может любой желающий, включая детей, - приводит текст обращения пресс-служба депутата.

Учитывая, что в бывшем кинотеатре из-за произошедшего 11 ноября пожара обрушились перекрытия, здание, расположенное по адресу: улица Лени Голикова, дом 29, литера «А», может представлять реальную опасность для жизни и здоровья обитателей Кировского района.

В обращении к Албину Четырбок указывает, что согласно планам городской администрации, к 2022 году здесь должна появиться детская художественная школа. Но сейчас районные власти фактически бросили бывший кинотеатр на произвол судьбы. Чтобы от здания хоть что-то осталось, депутаты просят вице-губернатора обратить внимание на проблему и дать второй шанс «Орбите».