В Петербурге открылось голосование за сохранение названия аэропорта «Пулково»

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-20T15:55:51+03:00

Не все петербуржцы готовы к тому, чтобы Пулково переименовали. Фото: Александр ГЛУЗ

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Пока в России выбирают имена выдающихся исторических личностей для 45 аэропортов, некоторые петербуржцы начали собирать подписи за сохранение имени аэропорта Пулково, данное ему еще в 1973 году.

- Аэропорт «Пулково» - такой же бренд Санкт-Петербурга, как «Зенит» или корюшка. Вряд ли горожане готовы от него отказаться, - говорится в обращении, размещенном на сайте Российской общественной инициативы.

Инициатором обращения стал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, который напомнил, что нет никаких юридических оснований для изменения уже существующего названия, так как в соответствии с федеральным законом аэропорт является географическим объектом.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» в качестве дополнительного названия для петербургской воздушной гавани в голосовании лидируют имена – Петра Великого, Пушкина, Ломоносова, Достоевского и Александра Невского.