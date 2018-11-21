Главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании на выходных

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-21T09:29:44+03:00

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Утренний легкий морозец, к которому почти привыкли петербуржцы, вскоре может смениться заметным похолоданием. По крайней мере, потепления горожанам ждать точно не стоит, об этом в своем «Фейсбуке» написал главный синоптик Северной столицы.

- Много западного ветра на этой неделе, и около ноля градусов, но в любую ночь может быть и ниже. С выходных еще холоднее будет, - сообщил Александр Колесов.

Не будет продолжения и рекордной серии сентября и октября, которые оказались достаточно теплыми, чтобы установить несколько пиковых результатов. Учитывая нынешний прогноз, ноябрь может войти в пятерку самых теплых в истории наблюдений, но 2013 год, который был в этом отношении самым выдающимся, точно не побьет.

При этом третья декада последнего осеннего месяца станет переменчивой. Возможны как заморозки, так и «откат» к нолю, но чем ближе приближается декабрь, тем меньше шансов, что градусник будет показывать плюсовые значения.