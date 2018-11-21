2018-11-21T09:59:09+03:00
Общество

В доме на Милионной улице, где жила Анна Ахматова, сделают элитный отель

Лот оценочной стоимостью в 55 миллионов долларов, в который входит и еще одно историческое здание, продадут на аукционе
Петр КИБЕР
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Дом на Милионной улице, в котором жила Анна Ахматова, превратят в отель. Фото: "Российский аукционный дом"Дом на Милионной улице, в котором жила Анна Ахматова, превратят в отель. Фото: "Российский аукционный дом"
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В самом центра Санкт-Петербурга, у Марсового поля, может появиться еще одна, или даже две элитные гостиницы. На торги в «Российском аукционном доме» (РАД)выставлен лот, включающий в себя здания по адресам: Миллионная улица, дома 5 и 6.

- Уникальное месторасположение и статусность объекта обеспечат инвестору преимущество на рынке гостиничного сектора Санкт-Петербурга, - говорится в описании одного из зданий на сайте РАД.

Именно в доме номер 5, в котором в 1919-1920 годах располагалось общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых, и жила поэтесса Анна Ахматова. Сейчас дом, возведенный в 1788 году и перестроенный позднее архитектором Александром Брюлловым, находится в частной собственности.

Здание под номером 6 по Миллионной улице, стоящее напротив, также является объектом культурного наследия. Это «Комплекс построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце великого князя Михаила Николаевича». Его тоже планируется переоборудовать в отель.

Общая стоимость объектов, заявленных в один лот, оценивается в 55 миллионов долларов.

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