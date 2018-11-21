В доме на Милионной улице, где жила Анна Ахматова, сделают элитный отель
В самом центра Санкт-Петербурга, у Марсового поля, может появиться еще одна, или даже две элитные гостиницы. На торги в «Российском аукционном доме» (РАД)выставлен лот, включающий в себя здания по адресам: Миллионная улица, дома 5 и 6.
- Уникальное месторасположение и статусность объекта обеспечат инвестору преимущество на рынке гостиничного сектора Санкт-Петербурга, - говорится в описании одного из зданий на сайте РАД.
Именно в доме номер 5, в котором в 1919-1920 годах располагалось общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых, и жила поэтесса Анна Ахматова. Сейчас дом, возведенный в 1788 году и перестроенный позднее архитектором Александром Брюлловым, находится в частной собственности.
Здание под номером 6 по Миллионной улице, стоящее напротив, также является объектом культурного наследия. Это «Комплекс построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце великого князя Михаила Николаевича». Его тоже планируется переоборудовать в отель.
Общая стоимость объектов, заявленных в один лот, оценивается в 55 миллионов долларов.