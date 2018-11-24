2018-11-24T10:58:37+03:00
Общество

Албин заявил о будущих конкурентах «Метростроя»

По словам вице-губернатора, монополия в сфере строительства метро будет разрушена
Евгения МОСКВИНА
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Монополия «Метростроя» будет разрушена в начале 2019 года.Монополия «Метростроя» будет разрушена в начале 2019 года.Фото: Александр ГЛУЗ
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Монополия «Метростроя» на рынке строительства петербургского метро будет разрушена. Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин, передает «Фонтанка».

- Монополия «Метростроя» будет разрушена в начале 2019 года. Есть несколько потенциальных партнеров, с которыми город ведет переговоры, - отметил Албин. - «Метрострой» продолжит работу на городских объектах, но в конкурентной среде.

При этом, по словам вице-губернатора «Метрострой» ожидает докапитализация и усиление кадрового состава. Руковдить компанией продолжит Николай Александров, а роль Совета директоров будет усилена.

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