2018-11-24T12:42:50+03:00
Общество

Петербург отпраздновал 100 лет государственной охраны памятников

Торжество прошло в Михайловском дворце
Евгения МОСКВИНА
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В Северной столице отпраздновали 100-летие охраны памятников и поздравили КГИОП. Фото: Архив "КП"В Северной столице отпраздновали 100-летие охраны памятников и поздравили КГИОП. Фото: Архив "КП"
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Столетие охраны памятников в Северной столице отпраздновали 23 ноября в Михайловском дворце. Там чествовали Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Профессиональное сообщество поздравил вице-губернатор Игорь Албин, а также зачитал для собравшихся приветствие врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

- Учреждение, на которое возложены функции по сохранению культурного наследия Северной столицы не раз в своей истории меняло название и структуру. Но неизменными оставались славные традиции, передаваемые от поколения к поколению и неразрывно связанные с летописью города на Неве. В XX веке наш город дважды – в послереволюционный период и в годы Великой Отечественной войны – претерпевал жестокие лишения и трудности и дважды возрождался усилиями горожан при поддержке всей страны. Надо отдать дань памяти и огромного уважения людям, посвятившим свою жизнь ответственной миссии, много сделавшим для сохранения уникальных и бесценных памятников, архитектурных шедевров, - говорится в поздравлении Беглова.

На торжественном мероприятии показали документальный фильм о деятельности органа государственной охраны памятников в ПетроградеЛенинграде – Петербурге с 1918 по 2018 годы.

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