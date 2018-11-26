Семак уверен, что «Зенит» заслуженно победил «Ростов»

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-26T08:23:02+03:00

Встреча, прошедшая 15 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых

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Вчерашняя победа, добытая «Зенитом», позволила петербуржцам уйти лидерами чемпионата России на зимний перерыв. После игры главный тренер клуба с берегов Невы рассказал журналистам, как удалось победить и каким он считает результат.

- Начали очень хорошо. Во второй половине первого тайма, к сожалению, отдали инициативу, но потом забили второй гол и смогли выиграть. Заслуженная победа, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Наставник сине-бело-голубых отметил, что это важный и нужный результат, так как благодаря выигранному матчу и заработанным трем очкам, петербургский клуб смог с пятибалльным отрывом завершить первый круг чемпионата России и уйти на зимний перерыв.

Напомним, что на 12-й минуте первый мяч в ворота «Ростова» забил Себастьян Дриусси, а уже во второй половине встречи отличился Александр Ерохин – 2:0.

Теперь петербуржцам предстоит сыграть с «Копенгагеном», но уже в рамках Лиги Европы.