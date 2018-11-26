Петербуржец нашел произведение искусства во время уборки в бывшей коммуналке

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-26T08:59:14+03:00

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Иногда банальная уборка может стать причиной для раскрытия тайн старины. Так, один из жителей бывшей коммунальной квартиры в доме Бака на Кирочной, 24, разбирая битые художественные стекла, нашел на одном из осколков имя сделавшего их мастера.

- Наконец мы видим подпись мастера, который делал травленые стекла в нашем доме – Анохович, - пишет паблик «Кирочная 24» «ВКонтакте». - Раньше о нем слышали только в рассказах жителей прошлых лет.

По словам активистов, восстанавливающих историю дома Бака, новый хозяин бывшей коммунальной квартиры оказался внимательным человеком и приложил много усилий, чтобы восстановить исторические предметы интерьера здания. Так, чуть ранее он отреставрировал старинное окно эркера со всей фурнитурой, а теперь смог найти имя мастера, изготовлявшего травленые стекла для дома.

Видна подпись мастера, который делал травленые стекла в доме Бака. Фото: vk.com/kiroch24

По словам удачливого петербуржца, теперь он намерен вставить картинку в раму и сделать из своей находки витраж.