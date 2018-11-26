СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-26T12:15:49+03:00

В Кронштадте пьяная мать выгнала на мороз без куртки и ботинок 8-летнего сына. Фото: Олег ЗОЛОТО

У полиции и надзорных органов есть несколько интересных вопросов к родителям ребенка

Изменить размер текста: A A

Полиция Кронштадского района Санкт-Петербурга и попечительские органы разбираются в жестоких методах воспитания, которые вынудили 8-летнего ребенка стоять на морозе босым и раздетым.

- 25 ноября около 19:00 у дома 21 Б по улице Советская был обнаружен мальчик без верхней одежды, обуви и без сопровождения взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На улице в этот момент было около 2 градусов ниже ноля и шел снег. Найденного ребенка сначала отвезли в отделение полиции, где он рассказал, что таким образом его наказала мама и назвал свой адрес.

8-летнего мальчика отогрели, напоили чаем и передали в Центр социальной помощи семье и детям, а по месту жительства отправился наряд стражей порядка с намерением поговорить о допустимых и не очень методах воспитания.

В квартире была найдена нетрезвая гражданка, у которой оказались еще два ребенка – все от разных мужей. Сейчас ей занимаются надзорные органы. А самого мальчишку из Центра семьи забрал родной отец, который уже давно живет отдельно. Пока ребенок будет находиться с ним.