2018-11-26T13:35:29+03:00
Общество

Смольный до сих пор думает о строительстве метро до Пулково

Власти Северной столицы рассматривают все варианты транспортной связи аэропорта с городом
Петр КИБЕР
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Смольный до сих пор думает о строительстве метро до Пулково.Смольный до сих пор думает о строительстве метро до Пулково.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Смольном в очередной раз решили разобраться в вопросе транспортной доступности Пулково. На совещании, в котором приняли участие представители аэропорта, метрополитена, «Пассажиравтотранса», Центра транспортного планирования и Дирекции по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге думали, какой из вариантов доставки пассажиров к терминалу лучше выбрать.

- Поручаю в двухнедельный срок разработать матрицу вариантов и предоставить ее на рассмотрение главе города, - приводит слова вице-губернатора Игоря Албина пресс-служба администрации Петербурга.

По словам чиновника, который вел заседание, власти рассматривают все возможности: автобус, скоростной трамвай, аэроэкспресс и даже метро, о строительстве которого до Пулково говорили в 2011 году. Именно тогда постановлением правительства Петербурга была утверждена схема развития подземки, на которой продление Кировско – Выборгской (красной) линии может прийти к аэропорту после 2025 года.

Впрочем, в последней версии Генплана города станция метро «Пулково» не значится. Другой вопрос, что и проект скоростного трамвая и Аэроэкспресса до Витебского вокзала «зависли». Именно с этим и связано требование Албина активизироваться и решить проблему, ведь уже к 2023 году пассажиропоток в Пулково достигнет 25 миллионов человек.

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