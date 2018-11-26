За пропаганду терроризма в WhatsApp вербовщик получил семь лет тюрьмы в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-26T15:51:49+03:00

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Окружной военный суд Москвы рассмотрел уголовное дело Атабека Рустамова, задержанного после теракта в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Мужчина обвиняется в пропаганде идей «мирового джихада», а также вербовке в международную террористическую организацию «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Стороннику «священной войны против неверных» грозит до семи лет колонии общего режима.

- Суд установил, что Рустамов, поддерживая идеи радикального ислама, находясь в Петербурге, создал группу «Ахли сунна вал жамоьа» в мобильном приложении WhatsApp, через которую вербовал членов ИГИЛ*, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Для регистрации сообщества в мессенджере мужчина использовал свой личный номер мобильного.

Организовав группу, Атабек Рустамов добавил в нее пять человек, с которыми проводил идеологическую обработку, рассказывая им про террористическую деятельность, оправдывая насилие «Исламского государства»*. Убеждал вербовщик новых сторонников в необходимости совершать теракты, давя на их религиозные чувства, напоминая о единстве мусульман.

Сколько бы еще мужчина продолжал свою деятельность вербовщика, если бы не был задержан, не известно. Свою вину подсудимый так и не признал, несмотря на проведенные судебные экспертизы.

*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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