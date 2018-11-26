В Петербурге умер народный артист и дирижер Станислав Горковенко

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-26T17:23:29+03:00

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В Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет умер выдающийся советский и российский дирижер, лауреат множества премий Станислав Горковенко. Смерть деятеля искусств настигла сегодня, 26 ноября. О причинах кончины на данный момент ничего не сообщается.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня скончался народный артист России Станислав Константинович Горковенко. Последние годы своей жизни он дирижировал Губернаторским симфоническим оркестром Северной столицы, а также работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, - выразили соболезнования в центре музыкальной культуры «Чайковский», где артист был художественным руководителем.

Станислав Горковенко родился в Баку 30 января 1938 года. На родине он закончил консерваторию в качестве хорового дирижера, а после поступил в Ленинградскую консерваторию в мастерскую Николая Рабиновича. В 1967 году возглавил оркестр Ленинградского мюзик-холла, с 1978 года стал главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра, нынче известного как Губернский симфонический оркестр Петербурга. За свою карьеру Станислав Горовенко объездил полмира, выступал в странах Европы, Азии и Америки. Под его руководством записывалась музыка на «Ленфильме» для таких картин как «Уходя-уходи», «Анюта», «Зимняя вишня», «Тартюф», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и многих других.

Также народный артист является лауреатом многих премий. В 2001 и 2017 годах Горковенко получил награды правительства Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, а в 2008 году был удостоен Ордена Почета и Знака отличия за заслуги перед городом на Неве.