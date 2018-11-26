2018-11-26T19:03:03+03:00
Происшествия

В Петербурге хулиган топором и лопатой разгромил Mercedes-Benz и попытался сбежать

Мужчина хотел скрыться, но его поймали
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге хулиган топором и лопатой разгромил «Mercedes-Benz» и попытался сбежатьВ Петербурге хулиган топором и лопатой разгромил «Mercedes-Benz» и попытался сбежатьФото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 24 ноября, 31-летний петербуржец решил развлечься. Для этого он взял подручные средства – топор и лопату, и пошел искать жертву. На пути ему попался автомобиль Mercedes-Benz, припаркованный в Московском районе Петербурга. По каким-то причинам, иномарка ему не понравилась и он начал ее крошить. Попытка скрыться с места происшествия у разгоряченного мужчины не удалась, так как в скорее сотрудники Росгвардии поймали его и передали полиции.

- Из хулиганских побуждений 31-летний мужчина около трех часов ночи решил разгромить припаркованный на стоянке у дома 34 по улице Пилотов Mercedes-Benz с помощью лопаты и топора. Нанеся несколько ударов по корпусу иномарки, он понял, что попал в поле зрения охранника парковки, бросил свое занятие и попытался сбежать, - рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга.

Скрыться хулиган решил на территории топливозаправочной компании, которая находилась поблизости в доме 26 по улице Пилотов Московского района. Мужчина перелез через ограждение и стал искать место, куда бы спрятаться. Однако за незваного гостя заметили работники компании и сражу же нажали на кнопку тревожной сигнализации. Спустя несколько минут мужчина был задержан. Отмечается, что хулиган вероятнее всего находился под действием наркотиков. Приходить в себя его отправили в 51-е отделение полиции.

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