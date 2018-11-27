2018-11-27T09:22:11+03:00
Происшествия

Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал

Заказчики не смогли рассчитаться за привезенные деликатесы и забрали пакет силой
Петр КИБЕР
Поделиться:
Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал.Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полиция Красносельского района Петербурга ищет обидчика девушки-курьера, которая стала жертвой мужского коварства и вероломства. Заказчик, которому привезли еду на дом, не смог расплатиться и просто отобрал пакет с деликатесами.

- 27 ноября в отделение полиции обратилась женщина 1985 года рождения, которая сообщила о хищении заказа на сумму в две с лишним тысячи рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам самой пострадавшей, она привезла заказанную клиентом еду в один из домов на Ленинском проспекте. Женщина, которая оформляла доставку, попросила курьера подождать внизу. Через некоторое время ко входу спустился мужчина и попытался расплатиться банковской картой, однако у него ничего не получилось. В этот момент пакет из рук девушки-курьера выхватил другой незнакомец. Оба обманщика быстро скрылись в парадной, захлопнув дверь. Денег за доставку так никто и не дождался. Теперь любителей «халявной» еды ищет полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Митрополичьем саду Александро-Невской лавры после реконструкции включили фонари
Беглов дал льготы социально значимому бизнесу
На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона
Прогноз погоды на 27 ноября в Санкт-Петербурге: Стабильный «минус» и снег
Петербургские защитники уберегли парк Интернационалистов от строительства океанариума
В Ленобласти ищут 46-летнюю бабушку, которая уронила полугодовалого внука с лестницы
В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла из-за неизвестного порошка
Следственный комитет опубликовал видео насильника из парка "Сосновка"
Больше электробусов с Wi-Fi появятся в Петербурге
Рецидивист в преддверии Нового года ограбил завод шампанского в Волхове
Петербуржцам официально запретили выходить на лед, которого пока нет
В Петербурге появится мемориальная доска композитору Успенскому
В Петербурге хулиган топором и лопатой разгромил Mercedes-Benz и попытался сбежать
Жительница Петербурга пыталась убить своего мужа молотком
Принят закон о бюджете Петербурга на 2019 год
В Петербурге двое украли алкоголь в магазине, распылив газовый баллон на охрану
В Петербурге умер народный артист и дирижер Станислав Горковенко
В центре Петербурга перекрыто движение из-за крупного пожара
В Петербурге мужчина развращал 12-летнюю школьницу через соцсеть
За пропаганду терроризма в WhatsApp вербовщик получил семь лет тюрьмы в Петербурге
Власти Петербурга могут повысить цену на проезд в транспорте, но уже после нового года
В Петербурге 19-летний парень погиб под колесами товарного поезда
Смольный до сих пор думает о строительстве метро до Пулково
В Кронштадте пьяная мать выгнала на мороз без куртки и ботинок 8-летнего сына
На Доме купца Иоффе в Петербурге нашлись незаконные кондиционеры
Глава ЗакСа и вице-губернатор Петербурга поздравили женщин с днем матери
Полиция поймала мошенников, похищавших дорогие иномарки, представляясь сотрудниками автосалона