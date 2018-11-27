Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-27T09:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Красносельского района Петербурга ищет обидчика девушки-курьера, которая стала жертвой мужского коварства и вероломства. Заказчик, которому привезли еду на дом, не смог расплатиться и просто отобрал пакет с деликатесами.

- 27 ноября в отделение полиции обратилась женщина 1985 года рождения, которая сообщила о хищении заказа на сумму в две с лишним тысячи рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам самой пострадавшей, она привезла заказанную клиентом еду в один из домов на Ленинском проспекте. Женщина, которая оформляла доставку, попросила курьера подождать внизу. Через некоторое время ко входу спустился мужчина и попытался расплатиться банковской картой, однако у него ничего не получилось. В этот момент пакет из рук девушки-курьера выхватил другой незнакомец. Оба обманщика быстро скрылись в парадной, захлопнув дверь. Денег за доставку так никто и не дождался. Теперь любителей «халявной» еды ищет полиция.