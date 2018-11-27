2018-11-27T11:31:42+03:00
Происшествия

На перекрестке проспектов Ветеранов и Жукова прорвало трубу с кипятком

Дорогу и автомобили окутало плотным облаком пара
Петр КИБЕР
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На перекрестке проспектов Ветеранов и Жукова прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке проспектов Ветеранов и Жукова прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_today
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Новая коммунальная авария в Петербурге, случившаяся утром 27 ноября, оказалась совмещенной с транспортными проблемами. Из-за прорыва теплотрассы на перекрестке проспектов Ветеранов и маршала Жукова автомобилисты встали в серьезные пробки.

- С двух сторон дороги хлещет кипяток, видать разорвало трубы, - сообщают местные жители в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Сначала из-за образовавшегося облака пара и упавшей почти до ноля видимости в пробках встали машины и общественный транспорт, а после проезд по залитому водой участку перекрыли и сотрудники ГИБДД.

В комментариях пользователи соцсетей сообщают, что в соседних домах уже пропало отопление. При этом ремонт в районе аварии уже шел несколько дней назад и петербуржцам, которые жили без горячей воды, обещали включить ее сегодня к 11 утра. Но, судя по всему, планы коммунальщикам придется подкорректировать.

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