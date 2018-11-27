2018-11-27T15:11:00+03:00
Происшествия

В лицее Адмиралтейского района в Петербурге ищут бомбу

Учащихся и работников эвакуировали из здания в соседнюю школу
Лилия КОЗЛОВА
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В лицее Адмиралтейского района в Петербурге ищут бомбуВ лицее Адмиралтейского района в Петербурге ищут бомбуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В учебном заведении Адмиралтейского района Санкт-Петербурга днем 27 ноября произошла экстренная эвакуация после поступившего сообщения о минировании здания. В срочном порядке все ученики и работники лицея были выведены в безопасное место.

- В лицее № 281 обнаружена взрывчатка. Все перекрыто. Как говорят, бомба в кабинете уборщицы, - рассказывают о случившемся учащиеся данной школы в социальной сети «ВКонтакте».

После того, как сотрудники лицея № 281, расположенном в доме 4 по Советскому переулку, узнали об опасности, все люди были быстро выведены из здания на улицу, а после направлены в соседнюю школу до дальнейших распоряжений. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Мы сами без понятия, что случилось на самом деле. Просто взяли, объявили тревогу, и мы пошли в соседнюю школу, - поделился впечатлениями о ситуации один из учеников лицея.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Вместе с ними для обследования здания прибыли экстренные службы и кинологи с собаками. Позже стало известно, что никакой взрывчатки в лицее обнаружено не было. Все ученики и преподаватели вернулись обратно в школу.

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