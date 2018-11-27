2018-11-27T19:09:21+03:00
Происшествия

Кипящий «гейзер» вырвался из-под земли в Невском районе Петербурга

Фонтан горячей воды достает до пятого этажа жилого дома [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Кипящий «гейзер» вырвался из-под земли в Невском районе Петербурга Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВККипящий «гейзер» вырвался из-под земли в Невском районе Петербурга Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК
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Официальный сезон фонтанов в Петербурге закончился еще в сентябре, однако бьющие из-под земли «гейзеры» на улицах города пугают петербуржцев чуть ли не каждый день до сих пор. На этот раз прорыв трубы произошел на Народной улице в Невском районе Северной столицы.

- В асфальте огромная дырка, машины затопило, - жалуются одна из очевидцев очередной аварии на теплотрассе. – Когда увидела, фонтанировало уже давно. Позвонила в «112», а у них заявки не было. Вокруг было человек 50, все снимали и никто не вызвал экстренную службу.

Фонтан горячей воды достает до пятого этажа жилого дома.

Разумеется, в Сети появилось видео происшествия. На кадрах огромный фонтан кипятка поднимается на высоту пятого этажа дома 53 корпус 2 по Народной улице. Вокруг стоят машины, которые обдает горячей водой, бегают люди, слышны крики детей, а поодаль от кипятка поднимаются клубы пара. Отмечается, что на данный момент службы уже приехали на место аварии и перекрыли неприродный «гейзер».

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