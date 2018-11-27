2018-11-27T20:53:23+03:00
Происшествия

Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» охватил две палубы корабля

Огонь распространился на 300 квадратных метров судна
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» охватил две палубы корабля Фото: архив "КП"Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» охватил две палубы корабля Фото: архив "КП"
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На строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» вечером, 27 ноября, произошел пожар. Огонь охватил две палубы строящегося судна.

По данным Главного управления МЧС России по Петербургу, на место происшествия выехали 75 сотрудников пожарной службы, которые борются с огнем. Возгоранию присвоен класс 1БИС.

Отмечается, что крупный пожар продолжает распространятся и может перекинуться на третью палубу корабля.

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