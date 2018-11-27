2018-11-27T22:35:51+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге школьник отравился бутиратом прямо на уроке физкультуры

Сейчас его состояние оценивается как стабильное
Елена МОЛОДКИНА
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8-классник выпил бутират на уроке физкультуры. Фото: Архив "КП"8-классник выпил бутират на уроке физкультуры. Фото: Архив "КП"
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Гимназист из Адмиралтейского района решил разнообразить свою школьную жизнь. И прямо на уроке физкультуры выпил из бутылки бутират - под видом обыкновенной воды.

Об этом следователям рассказали одноклассники парня. Правда, по сообщениям пресс-службы Уволномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, директор школы эти слова учеников не подтверждает.

На "скорой" с мигалками его увезли в реанимацию с острым отравлением психотропом. Сейчас парню уже лучше. Он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. При этом учителя говорят о нем исключительно как о прилежном ученике без проблем с поведением. Мама тоже уверяет, что раньше сын никогда не употреблял ничего запрещенного. По факту отравления школьника проводится проверка.

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