2018-11-28T12:25:20+03:00
Происшествия

В Петербурге агрессивный водитель прострелил голову из травмата другому автомобилисту

Дорожный конфликт, завершившийся вызовом полиции и скорой помощи, произошел на проспекте Косыгина
Петр КИБЕР
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В Петербурге агрессивный водитель прострелил голову из травмата другому автомобилисту.В Петербурге агрессивный водитель прострелил голову из травмата другому автомобилисту.Фото: Максим ШИПЕНКОВ
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Полиция Петербурга ищет агрессивного водителя, который в ходе дорожного конфликта выстрелил в голову другого автомобилиста из травматического пистолета. Инцидент, едва не стоивший жизни пострадавшему, произошел вечером 27 ноября в Красногвардейском районе.

- Происшествие, из-за которого повздорили двое мужчин, случилось около шести часов вечера у дома номер 7 по проспекту Косыгина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент неизвестно, по какой причине разразился конфликт, однако один из его участников, не стерпев, достал травматический пистолет и пальнул в голову оппоненту, после чего скрылся. Очевидцы ЧП сразу же вызвали на место скорую помощь. Пострадавшего водителя «Пежо» в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Позднее медики сообщили обо всем в полицию, которая теперь ищет вспыльчивого петербуржца, едва не убившего человека из-за стычки на дороге.

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