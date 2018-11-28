В Петербурге агрессивный водитель прострелил голову из травмата другому автомобилисту

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-28T12:25:20+03:00

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Полиция Петербурга ищет агрессивного водителя, который в ходе дорожного конфликта выстрелил в голову другого автомобилиста из травматического пистолета. Инцидент, едва не стоивший жизни пострадавшему, произошел вечером 27 ноября в Красногвардейском районе.

- Происшествие, из-за которого повздорили двое мужчин, случилось около шести часов вечера у дома номер 7 по проспекту Косыгина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент неизвестно, по какой причине разразился конфликт, однако один из его участников, не стерпев, достал травматический пистолет и пальнул в голову оппоненту, после чего скрылся. Очевидцы ЧП сразу же вызвали на место скорую помощь. Пострадавшего водителя «Пежо» в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Позднее медики сообщили обо всем в полицию, которая теперь ищет вспыльчивого петербуржца, едва не убившего человека из-за стычки на дороге.