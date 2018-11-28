СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-28T14:04:44+03:00

На Дыбенко трамвай сошел с рельсов и запер на кольце с десяток других вагонов. Фото: vk.com/spb_today

Водители и кондукторы, оставшиеся временно не у дел, не сильно переживали по поводу дополнительного отдыха в рабочее время

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Довольно редкий дорожный инцидент, произошедший днем 28 ноября, сорвал график движения трамваев в Невском районе Петербурга. При выезде с кольца, расположенного на улице Дыбенко 35, сочлененный вагон сошел с рельсов, перегородив собой путь всем остальным трамваям.

- Ремонтники пытаются поставить состав на рельсы, водители и кондукторы отдыхают, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях в посту сразу же нашлись знатоки трамвайного дела, которые предположили, что проблема была в стрелке при выезде с кольца, которая оказалась направлена в другую сторону. Поэтому перед вагона поехал налево, а задняя часть – направо.

Вагоновожатые и кондукторы ждут, когда трамвай поставят на рельсы. Фото: vk.com/spb_today

При этом все сошлись во мнении, что наказание последует и самому несчастливому вагоновожатому и руководству трампарка.

А пока ремонтная бригада устраняла последствия «дрифта», жители Невского района были вынуждены искать другой транспорт, или идти пешком.