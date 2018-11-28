2018-11-28T16:39:50+03:00
Общество

Петербургские депутаты предложили прекратить плодить «алкогольных» миллиардеров

В Северной столице хотят увеличить уставной капитал для продавцов алкоголя
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Северной столице хотят увеличить уставной капитал для продавцов алкоголяВ Северной столице хотят увеличить уставной капитал для продавцов алкоголяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге могут пропасть многие магазины торгующие алкоголем, если депутаты города примут решение увеличить уставной капитал для предпринимателей, занимающихся таким бизнесом. Данный законопроект поддержали в первом чтении на заседании городского парламента в среду, 28 ноября.

- Во многих районах города и ступить негде – везде упрешься в какой-нибудь алкомаркет. Возле таких магазинов всегда грязно, мусорные урны переполнены, - заявил председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок. – Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров, которые толкают на формирование больной печени нашей нации, сколачивая на этом сумасшедшие состояния.

Согласно тексту законопроекта, в случае его принятия, минимальный уставной капитал для розничных торговцев спиртными напитками составит 700 тысяч рублей. На сегодняшний день он составляет 500 тысяч рублей. Важно, что эти изменения не затронут предприятия общественного питания.

- Нововведение позволит не допускать на рынок непрофессиональных игроков, - добавил депутат. – Кроме того, что многих городах России минимальная планка для продавцов алкоголя составляет 1 миллион рублей. Такая практика существует в Москве.

На сегодняшний день в Петербурге 90% организаций, торгующих алкоголем, уставной капитал которых меньше 700 тысяч рублей. В случае принятия закона более 1400 таких продавцов могут прекратить свой бизнес.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За убийство возлюбленной житель Ленобласти предстанет перед судом
В Петербурге поймали подозреваемого в изнасилованиях в парке Сосновка
Новая станция метро «Зоопарк» появится в Приморском районе Петербурга
Город техно-будущего: «Роснано» привнесет инновации в Петербург
Петербургские депутаты предлагают увеличить шрифт срока годности на товарах
Дворник-инвалид больше года развращал 12-летнюю дочь в Петербурге
Минимальная зарплата петербуржцев в 2019 году вырастет на тысячу рублей
BMW сбил коляску с младенцем в Петербурге
От Земли до неба: сколько длина линий Петербургского метро
Крупный пожар в Парголово: загорелся частный дом
На кухне детского садика в Курортном районе нашли тараканов
На Дыбенко трамвай сошел с рельсов и запер на кольце с десяток других вагонов
Депутаты запретили вешать гамаки и сушить белье в парках и садах Петербурга
Суд прекратил дело о гибели преподавателя Мариинки в ДТП на Невском в связи с примирением сторон