Петербургские депутаты предложили прекратить плодить «алкогольных» миллиардеров

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-28T16:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге могут пропасть многие магазины торгующие алкоголем, если депутаты города примут решение увеличить уставной капитал для предпринимателей, занимающихся таким бизнесом. Данный законопроект поддержали в первом чтении на заседании городского парламента в среду, 28 ноября.

- Во многих районах города и ступить негде – везде упрешься в какой-нибудь алкомаркет. Возле таких магазинов всегда грязно, мусорные урны переполнены, - заявил председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок. – Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров, которые толкают на формирование больной печени нашей нации, сколачивая на этом сумасшедшие состояния.

Согласно тексту законопроекта, в случае его принятия, минимальный уставной капитал для розничных торговцев спиртными напитками составит 700 тысяч рублей. На сегодняшний день он составляет 500 тысяч рублей. Важно, что эти изменения не затронут предприятия общественного питания.

- Нововведение позволит не допускать на рынок непрофессиональных игроков, - добавил депутат. – Кроме того, что многих городах России минимальная планка для продавцов алкоголя составляет 1 миллион рублей. Такая практика существует в Москве.

На сегодняшний день в Петербурге 90% организаций, торгующих алкоголем, уставной капитал которых меньше 700 тысяч рублей. В случае принятия закона более 1400 таких продавцов могут прекратить свой бизнес.