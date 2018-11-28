Минимальная зарплата петербуржцев в 2019 году вырастет на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-28T17:27:07+03:00

Также с нового года будут введены льготы на проезд для детей

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Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов вместе с председателем Ленинградской Федерации профсоюзов Владимиром Дербиным и президентом Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак в среду, 28 ноября, в Экспофоруме подписали ряд документов. В соответствии с одним из них минимальная заработная плата в Петербурге с 2019 года увеличится на тысячу рублей или более чем на 6%, и составив 18 тысяч рублей.

- Также состоялось подписание обязательств сторон на 2019 год к рамочному Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы, - рассказали в пресс-службе Ленинградской федерации профсоюзов. – Этот документ затрагивает интересы не только трудящихся петербуржцев, но и всех жителей города. В него входят вопросы по политике, трудовым отношениям, зарплате, социальной защите, ЖКХ, транспорту и многому другому.

На заседании стороны смогли договориться о заморозке стоимости поезда по многоразовым проездным, которыми, как правило, пользуется рабочая часть населения Петербурга. Кроме того, право на льготный проезд будут иметь семилетние дети, которые, по каким-либо причинам, еще не начали ходить в школу. Выпускники учебных заведений тоже смогут пользоваться льготным проездом вплоть до 1 сентября после своего окончания.