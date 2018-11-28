2018-11-28T19:40:56+03:00
Общество

Новая станция метро «Зоопарк» появится в Приморском районе Петербурга

Вестибюль станции, вероятно, возведут на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов
Лилия КОЗЛОВА
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Новая станция метро «Зоопарк» появится в Приморском районе ПетербургаНовая станция метро «Зоопарк» появится в Приморском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Новая станция Петербургского метрополитена «Зоопарк» или как ее еще называют «Планерная», может появиться в Приморском районе города на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Она расположится после станции «Беговая» на «зеленой» Невско-Василеостровской линии.

- До 20 ноября 2019 года должен появиться проект планировки территории для строительства новой станции метрополитена в Приморском районе, - сообщает Комитет по градостроительству и архитектуры Петербурга. – Тоннель поздемки пройдет под улицей Оптиков, Богатырским проспектом, Камышовой улицей и частично под Юнтоловским заповедником.

Предполагается, что станция метро «Зоопарк» станет пересадочным узлом и будет вести с «зеленой» на «фиолетовую» Фрунзенско-Приморскую линию. К 2023 году примерно в том же месте планируется ввести в эксплуатацию станцию «Шуваловский проспект», которая станет конечной после «Комендантского проспекта».

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