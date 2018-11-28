2018-11-28T20:32:10+03:00
Происшествия

За убийство возлюбленной житель Ленобласти предстанет перед судом

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал сожительницу в лесу и объявил ее в розыск
Лилия КОЗЛОВА
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За убийство возлюбленной житель Ленобласти предстанет перед судом Фото: архив "КП"За убийство возлюбленной житель Ленобласти предстанет перед судом Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанет житель Кингисеппского района Ленинградской области, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Ранее уголовное дело было возбуждено после заявления о пропаже 48-летней женщины. Однако позже оказалось, что «без вести пропавшая» на самом деле мертва.

- Благодаря криминалистам, которые подробно осмотрели место исчезновения женщины, удалось найти следы, которые говорили о криминальном характере ситуации, - рассказали в Следственном комитете по Ленинградской области.

Как уточняет следствие, с 19 по 20 июня 2018 года 45-летний мужчина и его возлюбленная выпивали у себя дома в деревне Именицы Кингисеппского района Ленобласти. Как порой это бывает, разгоряченная от алкоголя парочка начала ссориться, в ходе чего мужчина сильно вспылил и начал избивать свою сожительницу по телу и голове. От множественных ударов женщина скончалась. Немного поразмыслив, обвиняемый решил, что лучше всего тело спрятать в лесной массив за домом, прикрыв ветками деревьев. Родственникам и знакомым своей гражданской супруги он рассказал, что та в пылу ссоры просто куда-то ушла.

По уголовному делу сотрудниками правопорядка собрана доказательная база, которой достаточно для того, чтобы обвиняемого отправить под суд, который вынесет окончательный и справедливый вердикт.

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