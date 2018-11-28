Кипяток из прорванной трубы затопил автомобили в Купчино

СЕГОДНЯ 20:55 2018-11-28T20:55:49+03:00

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В Санкт-Петербурге коммунальные аварии превратились уже в неприятную «традицию». На это раз днем, 28 ноября, трубу с горячей водой прорвало во дворе на Бухарестской улице. Все близлежащие здания затянуло густым туманом.

- Сначала все лето меняли трубы, а зимой, как обычно, все лопается, - пишут возмущенные очевидцы в социальных сетях.

Местных жителей можно прекрасно понять. Во дворе дома 78 на Бухарестской улице, где произошел прорыв трубы, припаркованные машины залило кипятком. Вся округа затянута плотным, белым туманом, а по дорогам опасно ходить, так как можно обжечься. Кроме того, жители одиннадцати домов жалуются на отсутствие горячей воды.

Прорыв на Бухарестской.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», на месте ЧП уже работает ремонтная бригада. Коммунальщики локализуют место дефекта, которое произошло в трубе диаметром 273 миллиметра. Горячая вода в дома подается в штатном режиме. Отмечается, что в соответствии с нормой, дефект должен быть устранен в течение восьми часов.