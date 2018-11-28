Вандалы уничтожили 10 лип в Невском районе Петербурга
Десятилетние липы высотой до четырех метров и диаметром ствола свыше 10 сантиметров росли вдоль улицы Бабушкина в Невском районе Петербурга.
- Они благополучно пережили аномально жаркое лето - в самые засушливые дни садовники по утрам поливали посадки. А утром 28 ноября мастер садово-паркового предприятия "Невское" обнаружил, что неизвестные сломали десять молоды лип, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
По факту уничтожения деревьев садово-парковое предприятие подало заявление в полицию. Ущерб, нанесенный городу, составил 240 тысяч рублей.
Причем это уже второе обращение садовников в полицию за осень. В октябре неизвестные обрезали ветки двух ясеней у рекламного щита на Народной улице. А на улице Маршала ахарова незаконно обрезали пять лип. Всего же за последние два года петербургские садовники зафиксировали уже 50 случаев вандализма в отношении зеленых насаждений.