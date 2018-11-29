В Петербурге школьница попала в больницу с отравлением психотропами
Правоохранительные органы Центрального района Санкт-Петербурга занимаются выяснением причин, по которым 15-летняя школьница оказалась в детской больнице с отравлением психотропными препаратами.
- Девочка была госпитализирована днем 27 ноября из дома номер 8 по проспекту Маяковского, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Школьницу доставили в детскую городскую больницу номер 5 имени Филатова, где врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление неизвестным препаратом психотропного действия. Состояние 15-летней девочки оценили как тяжелое.
О факте ЧП медики сообщили полицейским, которые теперь не только будут выяснять все обстоятельства едва не случившейся трагедии, но и поговорят с родителями подростка, а также проверят школу, где учится девочка, чтобы понять причину ее поступка.