СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-29T10:44:57+03:00

В Петербурге школьница попала в больницу с отравлением психотропами. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Центрального района Санкт-Петербурга занимаются выяснением причин, по которым 15-летняя школьница оказалась в детской больнице с отравлением психотропными препаратами.

- Девочка была госпитализирована днем 27 ноября из дома номер 8 по проспекту Маяковского, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Школьницу доставили в детскую городскую больницу номер 5 имени Филатова, где врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление неизвестным препаратом психотропного действия. Состояние 15-летней девочки оценили как тяжелое.

О факте ЧП медики сообщили полицейским, которые теперь не только будут выяснять все обстоятельства едва не случившейся трагедии, но и поговорят с родителями подростка, а также проверят школу, где учится девочка, чтобы понять причину ее поступка.