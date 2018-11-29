2018-11-29T11:27:13+03:00
Общество

Главный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве

Александр Колесов посоветовал любителям красивых пейзажей заранее доставать фотоаппараты
Петр КИБЕР
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Главный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве. Фото: facebook.com/kammeteoГлавный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве. Фото: facebook.com/kammeteo
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Медленно, но верно – то самое словосочетание, которое отражает приход зимы в Петербург. Даже лед на Неве образовался на 25 дней позднее, чем в прошлом году, но установившиеся в городе морозы дают надежду на красивую картинку – большой ледоход.

- Готовим фотоаппараты, скоро по Неве первый лед пойдет. А к ночи уже большой поток будет, - написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в соцсетях.

К записи метеоролог прикрепил и собственноручно сделанное фото плывущих по реке льдин. Впрочем, пока непонятно, когда вся Нева покроется коркой замерзшей воды, ведь температура в Северной столице хоть и отрицательная, но держится чуть ниже ноля, что не дает замерзнуть большой реке.

Зато на четверг, 29 ноября, синоптики обещают ясную и солнечную погоду, а также снегопад, который создаст предновогоднее настроение. Единственной неприятностью станет сильный ветер, который «заморозит» гуляющих по улицам города петербуржцев.

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